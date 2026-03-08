TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が8日、パーソナリティーを務めている同局ラジオ「安住紳一郎の日曜天国」（日曜前10・00）に2週間ぶりに出演し、自身の急性胃腸炎に言及した。オープニングトークの中で、安住アナは「先週、私、体調不良で休みをいただきました」と前週の欠席に言及。「急性胃腸炎ということで金曜日（2月27日）の夜から土、日、月とかなり吐き気が続きまして、ほぼ3日間トイレの個室で過ごしていた、みた