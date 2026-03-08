東日本大震災で被災した地域を、食を通じて応援する取り組みが各地で続いている。震災発生からまもなく１５年。壊滅的な打撃を受けた漁業や農業は十分に復興できておらず、専門家は「食を通じた支援の積み重ねが、被災地の活力につながる」と指摘する。（石原宗明）「おいしいお酒や料理を口にしながら被災地のことを皆で考えていけたら」。東京・渋谷のレンタルスペースで２月１４日、ＮＰＯ法人「きっかけ食堂」代表理事の原