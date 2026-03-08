■世界ジュニアフィギュアスケート選手権女子シングル・フリー（日本時間8日、エストニア・タリン）女子シングルのフリースケーティング（FS）が行われ、ショートプログラム（SP）首位の島田麻央（17、木下グループ）が、合計208.91点をマークし、世界ジュニア史上初となる4連覇の快挙を達成した。2位はH.バス（16、オーストラリア）、SP2位の岡万佑子（16、木下アカデミー）が3位に入った。最終滑走の島田は、冒頭のトリプルア