◇名古屋ウィメンズマラソン2026(8日、バンテリンドーム ナゴヤ発着)名古屋ウィメンズマラソンが8日に号砲。30キロまで日本勢3選手が先頭集団につけています。序盤は1キロ3分20秒ほどの安定したペースでレースが展開。中長距離界のエース田中希実選手がペースメーカーを務め、レースを引っ張ります。しかし、10キロ以降は強い風もあり選手も苦戦。20キロの前には、日本記録保持者の前田穂南選手も遅れはじめます。先頭集団は中間地