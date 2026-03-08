モデルでタレントのみちょぱこと池田美優（27）が8日までに自身のXを更新。1人で食事していた際の出来事についてつづった。「1人飯の終盤、食べ物を少しお皿に残し、飲み物もコップ半分くらい残し1人だからと思ってバッグを持ってトイレに行った」と前置きした上で「帰ってきたら全て片付けられていた。アウター置いてあったはずなんだけどなぁ土夜で忙しそうだったしなぁ」と嘆いた。このポストに対し「悲しくなりますよね」「