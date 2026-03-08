1次ラウンド・プールC韓国戦野球日本代表「侍ジャパン」は7日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンド・プールCの第2戦で韓国代表と対戦。8-6で下し、2連勝とした。ドームにはミラノ・コルティナ五輪で奮闘したアスリートも。ファンからは様々な声が上がった。大谷翔平の2戦連発、鈴木誠也は2発、吉田正尚にもソロ本塁打が飛び出した韓国戦。熱狂の東京ドームにいたのは、ミラノ・コルティナ五輪のフィギュア