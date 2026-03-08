フリーランスで仕事をしている筆者にとって、毎年この時期の課題となるのが確定申告です。確定申告は個人事業主には必須の作業ですが、最近は副業や投資が一般化したことで、普通の会社員でも確定申告が必要な人が増えているようです。そうした確定申告をする人の74％が利用しているのがe-Taxです。一昔前は不便だったe-Taxも、今はどんどん便利になってきており、使い勝手が向上しました。その鍵となるのが「マイナンバーカード」