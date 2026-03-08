東映特撮ファンクラブ(TTFC)では、現在放送中の『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』テレビシリーズ第4話以降、放送と連動したスピンオフドラマ『補完捜査 ギャバンの非番』を毎週日曜10時に配信する。毎回、テレビシリーズ本編の“その後のエピソード”、“その裏で起こっていたエピソード”、そしてテレビシリーズ本編では見られないキャラクターの「日常(＝ウラの顔)」を補完する。また、3月8日には30秒予告とキービジュアル