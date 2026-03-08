当事者なしで決められる!?２月10日、法務省は性売買の規制のあり方について議論する有識者検討会を、３月末までに立ち上げる方針を示した。売春防止法には「売る側」の勧誘や客待ちを罰する規定がある一方で、「買う側」を罰する規定がない。そのため声をかける女性だけが処罰され、買った側の男性客は処罰されない。こうした点が不公平だとして現行法を疑問視する声が相次いでいた。有識者検討会には刑法学者のほか、裁判官や検察