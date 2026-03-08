筆者友人A子の話。寝不足の朝、保育園へ向かうエレベーターで耳にした「夜泣きがなかった」「手がかからない」という他愛ない会話。比べられたわけではないのに、昨夜を必死に乗り越えた自分が否定されたような気持ちになった彼女が、ふと気づいた大切なこととは―― 密室で聞こえた、悪気のない言葉 エレベーターの扉が閉まった瞬間の、あの密室感。重たいまぶたと抱っこ紐の重さ。もうそ