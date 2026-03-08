高松南警察署資料 高松市の大型商業施設で靴に隠した小型カメラを女性のスカートの下に差し入れた疑いで徳島市の会社員の男が逮捕されました。 香川県迷惑行為等防止条例違反の疑いで逮捕されたのは徳島市の47歳の会社員の男です。 警察によりますと男は3月７日午後3時過ぎ高松市の大型商業施設でブーツの靴ひもの内側に固定して隠した小型カメラを女性のスカート下に差し入れた疑いです。 警備