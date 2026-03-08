サカナクション山口一郎 サカナクション山口一郎、令和ロマンくるまらが６日、都内で行われたSUNTORY WHISKY「碧Ao」商品説明会・試飲会＆「Be a traveler」プロジェクト発表会に出席した。サントリーは、SUNTORY WHISKY「碧Ao」を2025年12月中旬以降、全国でリニューアル新発売。このリニューアルにあわせ、音楽・お笑い・写真・ファッションなど各界から５人の「First traveler」を迎え、“旅”をテーマに世界を