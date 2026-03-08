【永田町番外地】#67（1）出はなでつまづく…中高年男性が居並ぶ絵に“ファイブ爺”と揶揄される政党助成金の激減でクビが回らない中道改革連合が、クラウドファンディングによる政治資金集めに乗り出す。年内に1億円を調達して次期衆院選の公認予定者、つまりは落選議員の政治活動費にあてがう算段だ。寄付の返礼品は小川淳也代表や階猛幹事長のお礼のビデオメッセージや直筆の色紙、推し活議員との“電話デート”や国会見学