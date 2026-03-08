【週刊誌からみた「ニッポンの後退」】高市首相に「国会軽視」の特大ブーメラン！ 閉鎖ブログに審議短縮への嫌み・不満を書き連ねていた「トランプはウソを利用してきた。世間はウソを望むと知っているからだ」1990年代半ば、トランプの広報顧問だったアラン・マーカスが「ドナルド・トランプ=世界支配への道」（Amazon 2019年製作）の中でこう語っている。大統領になる前、「私がなれば、すぐに戦争を終わらせる」と公言して