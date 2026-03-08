喜多壱也が人種差別の被害にスペイン1部レアル・ソシエダのBチーム、レアル・ソシエダBに所属する日本人DF喜多壱也が、人種差別被害を受けたと複数のスペインメディアが報じた。問題が起きたのは、現地時間3月7日に行われたラ・リーガ2第29節のカステジョン戦だった。最終的にソシエダBが4−2で勝利したこの試合でフル出場した喜多だが、後半アディショナルタイムにカステジョンのDFアルベルト・ベニテスから人種差別発言を受