ＴＢＳの安住紳一郎アナウンサーが８日、パーソナリティーを務めるＴＢＳラジオ「安住紳一郎の日曜天国」（日曜・午前１０時）に生出演し２週間ぶりに同番組に復帰した。安住アナは、「さて先週、私、体調不良で休みをいただきました」とし「急性胃腸炎ということで」と病名を発表した。続けて「金曜日の夜から土、日、月とかなり吐き気が続きまして。ほぼ３日間トイレの個室で過ごしていたみたいな感じになりました」と症状