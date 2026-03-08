【hololive Dreams】 事前登録 受付中 【拡大画像へ】 カバーは、スマートフォン用ゲーム「hololive Dreams（以下、ホロドリ）」のテーマ曲「夢色ワンダー」を発表し、アニメMVが制作中であることを明らかにした。 「ホロドリ」は、同社のVtuberグループ「ホロライブ」所属タレントが参加するリズム＆RPGゲーム。「夢色ワンダー」は全タ