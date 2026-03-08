第６回ＷＢＣで２大会連続の世界一を目指す侍ジャパンは８日、東京ドームで１次ラウンド３戦目となるオーストラリア戦に臨む。７日の韓国戦は３点のビハインドを一発攻勢でひっくり返し、最後は８―６で振り切った。大谷翔平（３１＝ドジャース）や鈴木誠也外野手（３１）ら多くのメジャーリーガーを擁する日本代表の戦いぶりは米メディアにも伝えられていたが、「ドジャース・ネーション」は７日（日本時間８日）、試合中の大