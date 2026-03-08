５日、コーヒーフェスティバルでコーヒーを撮影する出展者。（深圳＝新華社記者／毛思倩）【新華社江門3月8日】中国広東省江門市でこのほど、第4回中国僑都（江門）コーヒーフェスティバルが開かれた。13カ国・地域から330以上のコーヒーブランドが参加し、スペシャルティーコーヒーや高品質のコーヒー豆、先進設備、器具などコーヒー関連製品が展示された。江門市は近年、粤港澳大湾区（広東・香港・マカオグレーターベ