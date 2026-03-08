山東省済寧市の微山湖２級ダム湿地公園の風景。（２０２４年８月１３日、ドローンから、済寧＝新華社記者／郭緒雷）【新華社北京3月8日】中国の第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議で5日、注目を集めていた生態環境法典案が審議に付された。民法典に続き、「法典」の名を冠した中国で2番目の法律となる見通し。人と自然の調和ある共生の現代化を法治によって推進する中国の取り組みが新たな段階に入ることを示している。