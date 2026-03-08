フェミニンな世界観で人気のMaison de FLEURから、映画『ウィキッド 永遠の約束』の公開を記念した特別コレクションが登場します。作品に登場する二人の魔女、グリンダとエルファバの対照的な魅力を表現したバッグやポーチがラインアップ。繊細なディテールと上品なデザインで、映画の幻想的な世界観を日常に取り入れられるアイテムに仕上がっています。物語の余韻を感じられる、ファン必見のコレクションです♡