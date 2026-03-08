◇第6回WBC1次ラウンドB組米国─英国（2026年3月7日テキサス州ヒューストン）ドジャースのウィル・スミス捕手（30）が7日（日本時間8日）、米国代表として第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドB組、イギリス戦に「5番・捕手」で先発出場。第1打席は元同僚に本塁打を“強奪”された。1点を追う2回1死の第1打席で相手先発右腕・ビザの高め直球を捉えた。打球は右翼方向に一直線。ところが英国の右