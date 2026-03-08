WBC、侍ジャパンの第2戦。大谷翔平選手らメジャーリーガーが大活躍です。【映像】韓国戦での侍ジャパンの様子（複数カット）宿敵・韓国との一戦に臨んだ侍ジャパン。1点を追う3回でした。1番・大谷が2試合連続アーチで同点に追いつくと、3番・鈴木誠也がこの日、自身2本目のホームランで逆転。吉田正尚も続き、1イニング3本のホームランでリードを広げます。7回には吉田が満塁のチャンスで2点タイムリー。メジャーリーガー