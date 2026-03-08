5連覇を目指す藤井聡太六冠（23）に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する将棋の王将戦七番勝負の第5局が始まりました。ここまで藤井六冠は1勝3敗で「カド番」に追い込まれています。【映像】王将戦第5局の様子（実際の映像）王将戦第5局の1日目は、栃木県大田原市の「ホテル花月」で午前9時から永瀬九段の先手で始まりました。第1局は永瀬九段が勝利しました。第2局は藤井六冠が勝ちましたが、第3局と第4局は永瀬九段が連勝しました