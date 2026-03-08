本塁打を放ったキム・ヘソンに拍手をした大谷■日本 8ー6 韓国（7日・東京ドーム）野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手（ドジャース）が、7日に東京ドームで行われた第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド、韓国戦で見せた振る舞いが国内外で大きな反響を呼んでいる。自身と同じドジャースに所属するキム・ヘソン内野手に同点本塁打を浴びた際、ベンチで小さく拍手を送った“紳士的行動”に日韓の