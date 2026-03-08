現地３月７日に開催されたチャンピオンシップ（イングランド２部）の第36節で、森下龍矢と大橋祐紀が所属する古豪ブラックバーンが、ポーツマスとホームで対戦。１−１のドローに終わった。日本人コンビが揃って先発した一戦で、好パフォーマンスを披露したのが、森下だった。まずは３分に決定機を演出する。右サイドをドリブルで駆け上がり、ゴール前にグラウンダーのクロスを供給。反応した大橋のダイレクトシュートは枠を