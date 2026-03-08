北海道・栗山警察署は2026年3月7日、長沼町に住む無職の男（65）を窃盗の疑いで逮捕しました。男は今年1月28日、栗山町のホームセンターで薪束1個（販売価格1377円）を盗んだ疑いが持たれています。事件翌日、店舗関係者から「商品が盗まれた」と通報があり、事件が発覚。防犯カメラに犯行の様子が映っていて警察が捜査を続けていました。警察によりますと、栗山署管内のホームセンターでは同様の窃盗事件