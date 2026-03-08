気象庁＝東京都港区8日午前9時15分ごろ、北海道東部の雌阿寒岳のポンマチネシリ火口で噴火が発生した。昨年10月25日以来。気象庁は、噴火警戒レベルを火口周辺規制の2で維持し、火口から約500メートル範囲では大きな噴石が飛ぶ可能性があるとして、注意するよう呼びかけている。気象庁によると、噴火に伴い、灰色っぽい噴煙が火口から約100メートルまで上昇し、南東方向に流れた。