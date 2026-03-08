札幌管区気象台は８日、北海道の雌阿寒岳が噴火したと発表した。噴火は同日午前９時１５分頃、ポンマチネシリ火口で発生し、同９時３５分の発表時点で継続中としている。噴煙は火口縁上の高さ約１００メートルまで上がり、南東に流れている。雌阿寒岳での噴火は昨年１０月２５日以来という。「噴火警戒レベル２（火口周辺規制）」は維持されており、同気象台はポンマチネシリ火口から約５００メートルの範囲で大きな噴石への