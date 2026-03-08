TBS安住紳一郎アナウンサー（52）が8日、TBSラジオ「安住紳一郎の日曜天国」（日曜午前10時）に生出演。体調不良のため、3月1日の生放送を休んでおり、1週間ぶりの現場復帰となった。放送開始から天気の話題をした後、「さて、先週私、体調不良で休みをいただきました。急性胃腸炎ということで、金曜日の夜（2月28日）から土、日、月とかなり吐き気が続きまして、ほぼ3日間、トイレの個室で過ごしていたみたいな感じになりました。