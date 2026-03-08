巨人ナインもＷＢＣ、侍ジャパン対韓国戦（東京ドーム）の激闘を見届けた。前日７日はオリックスとのオープン戦が午後４時５８分に終了。順次、兵庫県内の宿舎へ戻り、午後７時スタートのＷＢＣ日本代表戦をチェックした。首脳陣、選手、スタッフが食事会場に集まり、それぞれのスマートフォンで動画配信サービス「Ｎｅｔｆｌｉｘ」越しに見守った。スマートホンの回線が異なる関係で、配信のスピードに誤差が発生。李承ヨプ