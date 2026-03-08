日本弁護士連合会が1980年から10年に一度公表している「弁護士業務の経済的基盤に関する実態調査」の2020年度版によると、弁護士の年間総労働時間の平均は2321時間に上り、2010年の調査より約52時間増加しています。 さらに、慢性的な長時間労働に加え、訴訟や交渉における高い緊張状態が続く弁護士業務では、精神的負荷が蓄積しやすいとされています。一方で、守秘義務や職業倫理の観点から、業務上で抱えた悩みを外部には相談し