下半身の筋肉強化で目と脳が冴える「血行促進！ 壁スクワット」 視力が下がる原因の１つが「血流の悪化」です。これを防ぐには、筋肉を鍛えることが必要。なぜなら筋肉は全身に血液を送り出すポンプの役割を果たしているからです。 そこで、おすすめしたいのがスクワット。全身の筋肉の７割が下半身に集中しているので、下半身を鍛えれば効率的に筋肉量を維持できるのです。特にスクワットは下半身のなかでも一番大きい太も