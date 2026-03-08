「若返りホルモン」として注目の物質、オステオカルシン！ 運動などによって骨が刺激されると、骨をつくるはたらきをする骨芽細胞が活性化し、オステオカルシンを放出します。 オステオカルシンは、全身にさまざまな嬉しい作用を及ぼすたんぱく質で、いわば「若返りホルモン」です。 オステオカルシンは、筋肉のエネルギー効率を高めて