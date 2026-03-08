イランの最高安全保障委員会のラリジャニ事務局長は「複数のアメリカ軍の兵士が捕虜になったとの報告を受けた」と主張しました。一方、アメリカ軍はこれを否定しています。イランの国防や外交政策を統括する最高安全保障委員会のラリジャニ事務局長は7日、SNSに「複数のアメリカ軍の兵士が捕虜になったという報告を受けた」と投稿しました。その上で、「アメリカ側は彼らが戦死したと主張しているが真実は長くは隠し通せない」とし