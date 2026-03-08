茂木敏充外相茂木敏充外相は8日のNHK番組で、19日に予定する日米首脳会談でイラン情勢が議題になるとの見通しを示した。高市早苗首相がトランプ大統領に対し、イランの核兵器開発は許容できないなどの日本の立場を伝達し、意見交換するとしている。茂木氏は、米国、イスラエルとイランの交戦について「さまざまな国ができるだけ早く沈静化したいという思いだ。米国ともしっかり協議していきたい」と述べた。イランのアラグチ