2028年ロサンゼルス五輪へのMLB選手派遣の議論が進んでいるものの、依然として多くの課題が残されている。7日（日本時間8日）、スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」が報じた。フィリーズのブライス・ハーパーは「もちろんWBCは素晴らしい大会だが、オリンピックは別格。どんな競技でも五輪が始まれば世界中が見る」と語り、五輪にメジャー選手が出場することへの期待を示した。MLBと選手会はすでに参加に向けた調整を始め