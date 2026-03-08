脱線事故現場近くの慰霊碑に黙とうする東京メトロの小坂彰洋社長（右）ら＝8日午前、東京都目黒区（代表撮影）営団地下鉄（現東京メトロ）の日比谷線中目黒―恵比寿間で電車が脱線し乗客5人が死亡、64人が重軽傷を負った事故から8日で26年となった。メトロの小坂彰洋社長らが鉄道輸送の安全を誓い、東京都目黒区の現場近くの慰霊碑に献花して黙とうした。小坂社長は式典後、取材に応じ「亡くなった方の無念さや事故の重大性を