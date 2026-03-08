アメリカのトランプ大統領は、体制の転換を目指して圧力をかけているキューバについて「最後の瞬間を迎えている」と語りました。トランプ大統領「まもなくキューバに訪れる大きな変化に期待している。キューバはまさに最後の瞬間を迎えている」トランプ大統領は7日、中南米の首脳らを招き、フロリダ州で開いた会合で演説し、間もなくキューバに大きな変化があるという認識を示しました。トランプ政権は社会主義国のキューバに対し