気象庁によりますと、日本付近は、西高東低の気圧配置となっています。一方、伊豆諸島付近は気圧の谷となっています。 【画像をみる】雪はいつ、どこで降る？８日（日）～１３日（金）雪雨シミュレーション 東京地方は、曇りで雨や雪の降っている所があるということです。 きょう（８日）は、高気圧に次第に覆われますが、寒気や気圧の谷の影響を受ける見込みです。このため、曇り昼前から夕方晴れで、朝まで雪や