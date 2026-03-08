[3.7 ブンデスリーガ第25節 フライブルク 3-3 レバークーゼン]フライブルクのMF鈴木唯人が7日、ホームで行われたブンデスリーガ第25節レバークーゼン戦(△3-3)で今季リーグ戦4点目を挙げた。トップ下で先発フル出場した鈴木は1-1の前半43分、ピッチ中央から右サイドへ展開し、ゴール前にランニング。DFフィリップ・トロイからのグラウンダーのクロスをFWイゴール・マタノビッチがスルーし、その奥でフリーとなった鈴木が右足で