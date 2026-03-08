この記事をまとめると ■マツダは初代CX-5を起点に商品を趣味性重視へ転換し路線を大きく変更した ■販売減少と店舗縮小の一方で新世代店舗を半数超へ拡大中である ■高級化の効果の一方で地域適合など課題も浮き彫りになった 規模より質を選ぶブランド戦略は吉と出るか 日本の自動車メーカーのなかで近年、大きな路線変更を行ったのがマツダだ。2012年に発売された初代CX-5から「魂動デザイン」と「スカイアクティブ技術」に基