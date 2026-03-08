◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールCチャイニーズ・タイペイー韓国（8日、東京ドーム）5日の試合で左手に死球を受け、人さし指にヒビが入ったチャイニーズ・タイペイの陳傑憲(チェン・ジェシェン)選手。7日の試合前練習では打撃練習を行い、チームに大きな勇気を与えましたが、この日は、守備用のグラブを手につけ、キャッチボール。1球1球、受けたときに痛みがないかなどを確認。ナインがうれしそうに声をか