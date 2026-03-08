AKB48を長年けん引してきた前AKB48グループ総監督の向井地美音（28）が、4月3日の東京・代々木第一体育館で卒業コンサート、4月30日のAKB48劇場での卒業公演を行い、グループを卒業する。卒業ソング「向かい風」が収録されたAKB48の67枚目シングル「名残り桜」は、2月25日に発売。オリコン初週シングルランキング1位を獲得した。まさに、思い残すことなくフィナーレを迎える今の心境を、スポニチアネックスの独占インタビューで