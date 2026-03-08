７日午後５時半頃、佐賀県鳥栖市真木町の県道付近で、「道路に牛がいる」と１１０番があった。複数の牛が道路上を歩き回るなどしたため、県道は一時渋滞したが、けが人はいなかった。佐賀県警鳥栖署などによると、牛は６頭で体長２メートルほど。近くの牛舎から逃げ出したとみられ、連絡を受けた所有者が誘導していずれも連れ戻したという。現場は県道１７号の佐賀県鳥栖市と福岡県久留米市の境付近。近くの「大龍ラーメン小