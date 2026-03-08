「名古屋ウィメンズマラソン」（８日、バンテリンドーム発着）２８年ロサンゼルス五輪、９月名古屋アジア大会代表選考会を兼ねてスタートした。女子５０００メートル日本記録保持者の田中希実（２６）＝ニューバランス＝が初めてマラソンのペースメーカーを務め、反響を呼んだ。トラックの女王の淡々と快ペースを刻み、１５キロまでを５０分１１秒で導いた。途中７メートルを超える強烈な北風に見舞われながらもしっかりとペ