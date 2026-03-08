東京ドームは、東京ドームシティ「シアターGロッソ」で、『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』（テレビ朝日系）のヒーローショーを4月11日より開催すると発表した。【画像】シアターGロッソで『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』ショー“僕と握手”も健在「シアターGロッソ」は、1971年以降、数多のヒーローたちが熱戦を繰り広げてきた“ヒーローショーの聖地”。『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』は、最新の映像表