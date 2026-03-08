ＷＢＣ日本代表は７日に東京ドームで行われた１次ラウンド第２戦で韓国代表に８―６で逆転勝ち。Ｃ組で２連勝を飾り、２大会連続の世界一へまた一歩前進した。侍ジャパンにとっては逆境から追いつき、追い越した一戦となったが、初回に挙げた３点のリードを守れなかった韓国側はショックが残る戦いとなった。そんな中でも韓国メディアが注目したのは、大谷翔平（３１＝ドジャース）のスポーツマンシップだった。敗戦から一夜