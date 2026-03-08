【モデルプレス＝2026/03/08】日本テレビの岩田絵里奈アナウンサーが3月8日、日本テレビ系「シューイチ」（毎週土曜あさ5時55分〜／毎週日曜あさ7時30分〜）に出演。3月末で同局を退社すると発表した。【写真】岩田絵里奈アナの後任務める美人アナ◆岩田絵里奈アナ、日テレ退社へ番組終盤、岩田アナは「私事で大変恐縮なんですけれども、今月末で日本テレビを退社することになりまして、それに伴い『シューイチ』を卒業することと