◆名古屋ウィメンズマラソン（８日、バンテリンドームナゴヤ発着＝４２・１９５キロ）定刻の午前９時１０分にスタート。向かい風となった１９キロ付近で日本記録（２時間１８分５９秒）保持者の前田穂南（天満屋）が先頭集団から後れだした。ハーフ通過で先頭集団は６人。日本勢は昨年の東京世界陸上代表の佐藤早也伽（積水化学）、２３年ブダペスト世界陸上代表の加世田梨花（ダイハツ）、２度目のマラソンに挑んでいる五島莉